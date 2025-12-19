FirenzeViola Buoni trascorsi tra Fiorentina e Mariani. Anche per l'Udinese bilancio positivo

Sarà Maurizio Mariani l'arbitro della prossima gara di campionato che vedrà protagonista la Fiorentina di mister Vanoli contro l'Udinese di mister Runjaić. Il fischietto del match, che andrà in scena questa domenica alle ore 18:00 allo Stadio Franchi, sarà assistito da Alassio e Tegoni, più il quarto uomo Arena, mentre al Var saranno presenti Giuia e Di Paolo all'Avar. L'arbitro romano della sezione di Aprilia ha all'attivo 174 direzioni di gara in Serie A. Questa per lui è la nona stagione come arbitro della massima serie di calcio italiana, ed in questi anni ha già arbitrato la Fiorentina in ben 17 occasioni.

Il bilancio sorride alla squadra viola, visto che nei precedenti sono arrivate 7 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. L'ultimo precedente in ordine temporale risale a poco più di un anno fa, ovvero Juventus-Fiorentina, gara terminata col punteggio di 2-2

Bilancio nettamente positivo anche per l'Udinese. Nei 17 incontri diretti da Mariani la squadra ha conquistato 8 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. L'ultimo incontro risale al 1° febbraio 2025, sfida che terminò 3-2 in favore dei friulani contro il Venezia.