Giorgetti incredulo: "Un giorno ci diranno che è tutto uno scherzo"

Angelo Giorgetti, opinionista di FirenzeViola.it, ha pubblicato un post sui propri canali social di commento all'ennesima brutta prestazione, con sconfitta, da parte della Fiorentina: "Mai vista nel calcio una situazione più surreale, mi sono convinto che ci stiano prendendo in giro e quindi possiamo rasserenarci: è solo uno scherzo. E' un esperimento sociale per studiare le reazioni. Un giorno ci diranno che era una finzione e c'è una sala piena di monitor in cui veniamo studiati. Perché non è possibile. Non basta l'assurdo show sul campo, fuori si va oltre.
Giornalista di Sky a Vanoli dopo la dodicesima sconfitta stagionale senza sangue nelle vene:
_ Abbiamo aspettato tanto, ci deve essere stato un lungo confronto negli spogliatoi.
‘No, ero a farmi una doccia’.
_ Ah, comunque un’altra brutta figura.
‘Guardiamo le cose positive: tanto anche se avessimo vinto, saremmo andati ai playoff’.
_ E ora?
‘Forse... forse è il momento di stravolgere qualcosa’.
Ma sì, io ci proverei con calma a cambiare qualcosina, senza esagerare troppo prima dell’esordio in B a Catanzaro, anche se sarebbe interessante rivedere questo fantastico 352 in Calabria. Sappiamo che non è solo colpa di Vanoli, arrivato come un sergente di ferro e ora aggressivo come un pulcino. Chi lo aiuterà? C’è consapevolezza intorno a lui? Il Dg Ferrari (Alessandro) ha già spiegato che per lui essere in quel ruolo ‘è una figata pazzesca’. Ci crediamo eccome. Wow. È una super mega arci figata, perché quello che stiamo vivendo è solo uno scherzo e un giorno ce lo diranno. Che sollievo averlo finalmente scoperto".
