Vanoli a SkySport: "Faccio mea culpa. Adesso devo stravolgere qualcosa"

Paolo Vanoli, nel post-partita di Losanna, dopo l'ennesimo ko della Fiorentina, ha parlato così della prova dei viola ai microfoni di SkySport: "Nessun confronto in questi minuti. Mi aspettavo una risposta diversa da chi giocava poco. Ma guardiamo le cose positive, anche vincendo saremmo andati ai playoff".

Questa squadra può ancora farcela a rialzarsi?

"Penso che possiamo reagire. Dopodiché, se non ci sarà una reazione neanche domenica ci sarà il mercato di gennaio, quando guarderemo in faccia i giocatori che non vogliono lottare".

Che responsabilità si sente di avere?

"Mi aspettavo di più anche da me, la responsabilità me la prendo io. I ragazzi devono stare tranquilli e pensare alla lotta per la salvezza e a domenica, una gara decisiva".

Cosa ha intenzione di fare?

"Arrivati a questo punto qualcosa dobbiamo stravolgere, è mia responsabilità cercare di trovare qualcosa di diverso per provare a liberare la mente dei miei giocatori. La situazione pesa e la vediamo dai semplici passaggi. Dobbiamo avere forza ed energia per cambiare questo momento, perché ce la possiamo fare. Devo provare a stravolgere qualcosa, lo ripeto. Abbiamo lavorato su determinate situazioni che a tratti ci hanno fatto vedere un po' di luce. Le ultime due partite venivamo da un trend positivo, abbiamo vinto in Conference e abbiamo fatto una buona prestazione col Verona. Devo cercare di trovare questo, a volte lo trovi cambiando qualcosa. I giocatori stanno facendo fatica a fare alcune cose, io in primis devo cercare di dare loro alcune situazioni".

