Mercato, rivoluzione totale. Nazione: "Quanti nomi pesanti in uscita"

L'edizione odierna de La Nazione scrive di stravolgimento totale, o giù di lì, in vista di gennaio. E non può essere altrimenti vista la nefasta situazione di classifica in cui si è cacciata la Fiorentina. La rivoluzione in uscita può riguardare anche nomi pesanti come Dzeko e Gudmundsson, poi Comuzzo, Dodo, Fagioli, Gosens. Insomma, tutti sotto esame. Ci saranno le entrate, ma con una domanda: chi farà il mercato? Un rebus.