Occhio alla multa per i fumogeni. RepFi: "Interruzioni uniche gioie"

Occhio alla multa per i fumogeni. RepFi: "Interruzioni uniche gioie"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 11:26Rassegna stampa
di Redazione FV

Stamani la Repubblica (ediz. Firenze) si sofferma sul lancio di fumogeni da parte di alcuni tifosi viola. Le uniche azioni della partita degne di nota - si legge sul quotidiano - sono le interruzioni dell’arbitro (anche per la nebbia). E occhio alla multa in arrivo per la società. Con l’inserimento tardivo dei big, Kean sbaglia la conclusione solo davanti al portiere, Fortini vede un suo tiro respinto, Sohm ci prova sull’ultimo pallone, senza però trovare un pareggio comunque immeritato per quanto non fatto vedere. 