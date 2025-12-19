Viola, si mette male. Nazione: "Sembra che non ci possa essere futuro"

Il giornalista Cosimo Zetti scrive, su La Nazione, a proposito della Fiorentina: "Vista la prestazione di Losanna sembra quasi che non ci possa essere un futuro. Se non cambia qualcosa già a partire da domenica, pare improbabile che una squadra come la Fiorentina, che non ha mai vinto in campionato, che ha subito 26 gol e che cova problemi anche al suo interno, possa intraprendere la scalata verso la salvezza. […] Ora serve una figura forte, autorevole, che capisca di calcio e che si faccia rispettare. Che si chiami Giuntoli o Sabatini poco importa, basta che sia qualcuno a cui affidare il pacchetto completo. Servono decisioni e certezze”.