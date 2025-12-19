Viola, si mette male. Nazione: "Sembra che non ci possa essere futuro"
FirenzeViola.it
Il giornalista Cosimo Zetti scrive, su La Nazione, a proposito della Fiorentina: "Vista la prestazione di Losanna sembra quasi che non ci possa essere un futuro. Se non cambia qualcosa già a partire da domenica, pare improbabile che una squadra come la Fiorentina, che non ha mai vinto in campionato, che ha subito 26 gol e che cova problemi anche al suo interno, possa intraprendere la scalata verso la salvezza. […] Ora serve una figura forte, autorevole, che capisca di calcio e che si faccia rispettare. Che si chiami Giuntoli o Sabatini poco importa, basta che sia qualcuno a cui affidare il pacchetto completo. Servono decisioni e certezze”.
Pubblicità
Rassegna stampa
FirenzeViolaUn’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquistidi Luca Calamai
Le più lette
1 Un’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquisti
2 Vanoli in conferenza: "La formazione iniziale ha dato un segnale sbagliato ai giocatori, li ho messi in difficoltà"
4 La Fiorentina si scansa contro il Losanna e pensa solo all'Udinese. L'ennesima offesa di una stagione disastrosa
Copertina
FirenzeViolaI nostri appelli inascoltati, una consapevolezza che non c’è e nessun passo indietro dei responsabili: la Fiorentina non ha più la minima credibilità
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
Angelo GiorgettiFirenze in ostaggio: si è inginocchiata e ora viene punita con l’umiliazione. Ecco chi ha chiuso gli occhi, servono pressioni per scelte di calcio e non sceneggiate con i tifosi. Attenzione a quel messaggio sullo ‘scempio’
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com