Fiorentina con il 4-2-3-1 per Gonçalves: per Gazzetta il portoghese titolare

Il ballottaggio principe di questa sera in casa viola è quello tra Fagioli e Oulai, ma per la Gazzetta dello Sport ci sarebbe un altro cambio nell'undici già proposto nelle ultime due gare perché oltreall'ivoriano titolare la Rosea prevede anche Gonçalves dal 1'. O comunque si candida ad esserlo. Il portoghese giocherebbe al posto di Brescianini, con un cambio di modulo, il 4-2-3-1 con Gonçalves trequartista tra Mastantuono e Njie, dietro al confermato Pellegrino.