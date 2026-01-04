Uscite, Nicolussi Caviglia al Cagliari è questione di ore. Fazzini chiesto dal Lecce

Procede a vele spiegate l'addio di Hans Nicolussi Caviglia alla Fiorentina, in direzione Cagliari. Come riferisce stamani il Corriere dello Sport-Stadio, gli ultimi contatti tra le parti hanno confermato la volontà di chiudere entro breve tutti gli accordi. La società viola ha già dato il via libera all’interruzione del prestito col Venezia ed è pronta a lasciar partire il classe 2000 adesso, a metà stagione. I contatti tra le parti sono continui e c’è la volontà di arrivare a dama entro le prossime ore: l'offerta presentata dai sardi ai lagunari, anticipata su queste pagine, è un prestito oneroso da 500.000 euro più un riscatto da 4-5 milioni di euro.

Restando poi sulle uscite, il quotidiano conferma l'indiscrezione data da FirenzeViola.it su Jacopo Fazzini: al giocatore sta pensando il Lecce, che ha già svolto un sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione. Confermata poi la trattativa tra Nizza e Fiorentina per Amir Richardson, nonostante il pressing del NEOM, club saudita che non incontra il gusto del marocchino. Il giocatore vuole tornare in Francia e i suoi agenti stanno facendo di tutto per portarlo in Costa Azzurra.