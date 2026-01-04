Tanto mercato su Mandragora: rifiutato il Genoa, ci sono Torino e Atalanta
FirenzeViola.it
Uno dei giocatori della Fiorentina che ha più mercato attorno a sé è Rolando Mandragora. A tornare sulla situazione del centrocampista è stamani La Nazione, ribadendo quanto già trapelato su queste pagine: il giocatore ha ricevuto un concreto interesse del Genoa, rifiutato però da parte sua, mentre ha messo momentaneamente in stand by la corte del Torino (sua ex squadra, che avrebbe avanzato ai viola una proposta di scambio con Casadei).
Infine, al calciatore sta pensando anche l'Atalanta, visto pure il gradimento di Palladino che l'ha già allenato e col quale ha fatto tanto bene a Firenze la passata stagione.
Rassegna stampa
