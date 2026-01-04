Ancora polemiche sull'arrivo di Solomon. Repubblica: "Cosa accadrà allo stadio?"

vedi letture

Non si placano le polemiche a Firenze dopo l'arrivo alla Fiorentina di Manor Solomon. Il calciatore, già oggi utilizzabile da Vanoli in quanto i documenti e il transfer dal Tottenham sono arrivati in tempo, mostra da anni sostegno all’Idf (Forze di Difesa Israeliane) e i mugugni attorno al classe '99 sono cresciuti fino ad arrivare alle minacce di morte a Jacopo Madau, il segretario di Sinistra Italiana a Firenze e assessore a Sesto Fiorentino che aveva dichiarato Solomon "non benvenuto a Firenze". Da venerdì i profili social della Fiorentina sono invasi di bandiere della Palestina e alcune pagine tra le più seguite hanno criticato l’arrivo di Solomon, decidendo di ignorarlo mediaticamente.

Legittimo chiedersi cosa accadrà allo stadio, se partirà qualche fischio all’indirizzo del calciatore o se ci saranno altre forme di protesta, eventualmente di matrice autonoma perché non ci sono comunicazioni ufficiali dei gruppi della curva. Così come non mancano i sostenitori viola che chiedono di lasciare la politica fuori dal calcio e si augurano che l’israeliano parta addirittura titolare. A riportare il tutto è la Repubblica (ed. Firenze).