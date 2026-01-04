Lazio, la pesante cessione di Guendouzi porta al mercato: piace Fazzini

Non solo il Lecce su Jacopo Fazzini. Il trequartista ex Empoli è fermo da diverse settimane, per un problema fisico che lo sta costringendo a un lungo forfait con la maglia della Fiorentina, dopo il buon avvio di inizio stagione quando in panchina sedeva ancora Stefano Pioli. Adesso, complici queste difficoltà, il cartellino del classe 2003 fa gola a molte squadre e oltre alla già anticipata concorrenza dei salentini, si sta muovendo sotto traccia anche la Lazio.

I biancocelesti, infatti, hanno ricevuto un'offerta pesante dal Fenerbahce per Matteo Guendouzi (27 milioni in totale) e lo stesso centrocampista è allettato da un ingaggio importante come quello presentatogli dai turchi (4 milioni a stagione). Il club di Lotito sta valutando attentamente l'affare ma è probabile che accetti e che si diriga poi su altre soluzioni, tra le quali oltre a Fabbian e Samardzic, c'è anche Fazzini - seguito da tempo dalla Lazio -. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.