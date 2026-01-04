La mamma di Tommy commuove sui social: "Oggi si è riempito il suo cuore"

Oggi al di là del risultato della partita, uno dei protagonisti non si trovava nel rettangolo di gioco, ma sugli spalti, il piccolo Tommy al termine della partita ha vissuto il suo sogno incontrando negli spogliatoi alcuni calciatori della Fiorentina, come Dodo e i due portieri, Martinelli e Lezzerini, che gli hanno regalato rispettivamente maglietta e guantoni. Tutta l'emozione provata dal giovane tifoso è stata condivisa in prima persona da sua mamma, che su Instagram ha dedicato un post a questo straordinario momento che ha vissuto insieme al figlio. Ecco il suo messaggio sotto al post: "Siamo sul treno di ritorno. Tommy dorme. Le emozioni di oggi sono state tante, tutte insieme. So già che quando si sveglierà, alla fine del viaggio, penserà di aver sognato tutto. E invece noi saremo lì a ricordargli che è tutto vero. Ci saranno le foto con Dodo. Ci sarà l’abbraccio con De Gea. Ci sarà Tommaso Martinelli e quella maglia che gli ha regalato, custodita come una reliquia. Ci saranno i guanti di Lezzerini. E poi ci saranno i messaggi.

Tanti. Di chi ha visto in TV quel cartellone: “Credere nei sogni cambia le storie.” E sì, oggi un po’ la storia è cambiata davvero. Il boato del Franchi al gol di Kean, Tommy con le braccia al cielo, parte di quell’urlo, parte di quell’istante, parte di qualcosa di enorme. Oggi si è riempito il suo cuore. E anche il mio. Conserverò per sempre il ricordo di questa giornata bellissima. Conserverò tutto. Tranne quello che si sono detti Tommy e i giocatori della Fiorentina negli spogliatoi. Quello no. Quello resterà un tesoro prezioso, solo suo, e lo accompagnerà per sempre. Grazie di cuore a @MatteoDovellini e alla @acffiorentina per aver reso possibile qualcosa che va oltre il calcio. Perché quando un bambino crede davvero nei suoi sogni, sta già cambiando la sua storia".