Cagliari, concorrenza ai viola per Brescianini. La Fiorentina resta su Samardzic

Continuano gli intrecci di mercato che riguardano la Fiorentina e il Cagliari. I sardi infatti, come noto da giorni, stanno per accaparrarsi il cartellino di Hans Nicolussi Caviglia, regista che a Firenze non ha mai convinto e che la società viola è pronta a lasciar andare già ora a gennaio, interrompendo il prestito dal Venezia. Proprio i rossoblu si sono già mossi per il centrocampista scuola Juventus offrendo ai lagunari un prestito oneroso da 500mila euro più diritto di riscatto a 4-5 milioni.

Non sarebbe però l'unico affare che interessa l'asse Firenze-Cagliari, dato il gradimento del club di Giulini per un centrocampista dell'Atalanta che segue da tempo anche la Fiorentina: si tratta di Marco Brescianini, su cui si registra la corte dei sardi. Secondo La Nazione, l'ex Frosinone è conteso dai due club in questione, con i viola che in casa Dea rimangono alla finestra anche per Lazar Samardzic.