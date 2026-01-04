Asse Firenze-Genova, Martinelli alla Samp e De Rossi vuole Dzeko al Genoa

La sessione invernale di calciomercato è iniziata da appena due giorni, eppure, come da attese, per la Fiorentina si sta già confermando piena di lavoro. La dirigenza di Commisso ha tanto da fare sia in entrata che in uscita, con Tommaso Martinelli sistemato alla Sampdoria: il giovane portiere sarà a Genova tra domani e martedì, trasferendosi in prestito secco fino a giugno. Restando poi sul fronte cessioni, ribadisce la Repubblica (ed.

Firenze), il Genoa è in pressing sui viola per Edin Dzeko, attaccante stimato e cercato da Daniele De Rossi, tecnico del Grifone con cui il bosniaco ha giocato e stretto un importante legame ai tempi della Roma. Proprio DDR l'ha chiamato e stimolato anche personalmente a lasciare Firenze per sposare la causa rossoblu.