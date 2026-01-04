Kean rientrato, ma oggi è panchina o tribuna. La Nazione: "Gioca Piccoli"

Non ci saranno sorprese nella formazione della Fiorentina che affronterà la Cremonese, scrive stamani La Nazione. Paolo Vanoli dovrebbe ripartire dal 4-1-4-1 già utilizzato nelle ultime uscite di campionato, con la novità più significativa, ma difatti già annunciata, che riguarderà l'attacco: sarà Roberto Piccoli ad agire da centravanti, a discapito di Moise Kean che è rientrato solo ieri al Viola Park dopo quattro giorni di permesso per motivi familiari.

Un periodo decisamente troppo lungo che, nonostante il ruolo chiave che il classe 2000 ricopre nella Fiorentina, costerà all’ex Juventus la panchina in favore dell’ex attaccante del Cagliari, che in Serie A non va a segno dal 9 novembre. Addirittura non è del tutto escluso che Kean possa anche andare in tribuna - l’ipotesi a dire il vero è remota - ma saranno i convocati di questa mattina a fare definitiva chiarezza sulla vicenda.