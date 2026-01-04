Dagli inviati De Gea: "La fascia una responsabilità. I miei errori? Sì, più del solito. Soffro la contestazione"

vedi letture

Presente in sala stampa al termine del successo ottenuto contro la Cremonese, il portiere e capitano della Fiorentina David De Gea ha così parlato: “Mi è già capitato altre volte di indossare la fascia di capitano quando ero allo United. Quindi per me è importante in questo momento trasmettere esperienza e serenità. In ogni squadra se qualcuno non si sente bene, è libero di andare via e viene un altro”.

Hai un messaggio per la gente?

“Questa vittoria è importante davvero. Ma meritavamo anche in altre gare di fare punti. La squadra sta giocando meglio e si vede. Oggi al squadra si vedeva che voleva fare gol e tutti ci abbiamo creduto fino alla fine. Dobbiamo essere tutti uniti, assieme ai tifosi. Quando tutto va bene è più facile ma anche quando le cose vanno male dobbiamo essere uniti”.

Quanto conta non aver preso rete? Tu ti rimproveri qualcosa a livello di prestazioni precedenti?

“Molto davvero. Oggi abbiamo giocato con fiducia in difesa e abbiamo meritato i tre punti ma dobbiamo farne di più. I miei errori? Sì, qualcosa in più del solito ho fatto. Io faccio di tutto per giocare al meglio ma è normale sbagliare. Io però vado avanti e lavoro: devo dare tutto alla squadra. Ho fatto errori sempre nella mia carriera”.

Come mai secondo te la squadra è arrivata a questo punto della classifica?

“Il calcio è così, dobbiamo guardare passo dopo passo. Ma stiamo lavorando tanto, con il mister e lo staff. Dobbiamo stare insieme tutti e anche i giovani devono maturare subito”.

Come state vivendo la contestazione della piazza?

“E’ molto dura, la sto vivendo molto. Io mi sento un fiorentino quindi soffro tanto. Dobbiamo però continuare a fare punti. La strada è lunga”