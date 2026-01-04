Dagli inviati Giorno speciale per il piccolo Tommy: gara al Franchi e regali di Lezzerini e Martinelli

vedi letture

Oggi era presente allo Stadio Artemio Franchi anche l'ormai famosissimo bambino di Lodi, tifoso viola, Tommy per seguire la sua squadra del cuore con un cartellone commovente: "Credere nei sogni cambia le storie". Il giovane sostenitore viola era diventato tristemente conosciuto per le vicende da lui vissute all'interno delle aule di scuola, dove veniva preso in giro dai suoi coetanei per la sua fede calcistica, che ogni fine settimana veniva puntualmente sconfitta. Nonostante questi risultati, che a quell'età porterebbero chiunque a cambiare il proprio amore di squadra in squadra, Tommy è rimasto sempre fedele al proprio cuore e alla Fiorentina.

Così la società ha deciso di premiarlo per il suo attaccamento, invitandolo allo stadio assieme alla famiglia. Non solo: al termine della partita il Team Manager Ottaviani lo ha accompagnato negli spogliatoi, dove ha incontrato alcuni giocatori viola, tra cui Lezzerini, che gli ha regalato i suoi guantoni, e Martinelli, che gli ha donato la sua maglia. Due presenti che per un piccolo portiere come Tommy valgono infinitamente.