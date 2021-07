USCITE, Arrivano offerte per Callejon e Saponara

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione in uscita ci sono da segnalare due sondaggi piuttosto importanti arrivati ai dirigenti viola. Il Parma sarebbe interessato a Saponara che, avendo il contratto in scadenza nel giugno 2022, di fatto lascerebbe a titolo definitivo la Fiorentina per firmare magari un biennale con gli emiliani. Discorso identico per Callejon che Sarri è pronto a prendere alla Lazio (specie davanti all’addio di Caicedo). La Fiorentina è disponibile a far partire l’esterno offensivo, magari anche con la formula del prestito oneroso (e comunque definitivamente), visto che poi toccherebbe alla Lazio garantire un nuovo contratto al giocatore che con la Fiorentina andrà in scadenza fra un anno.