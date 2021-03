USA, Si riparte senza NY Cosmos: club rischia l'oblio

Due anni fa alla Commisso Arena di New York c'era un clima di festa, con gli spettatori pronti ad assistere all'amichevole tra i NY Cosmos ed il St. Pauli. Oggi - riporta il Corriere dello Sport - un tendone bianco copre lo stadio. Quel pomeriggio il vicepresidente Joe Barone era l'anello di tutto: parlava ai tifosi, alla squadra, ai magazzinieri. Quel tempo però appare lontano: il 13 aprile comincerà la stagione della Nisa, l'1 maggio il campionato, ma non ci saranno i Cosmos. Perché il club americano di "soccer" più famoso al mondo non scenderà in campo. Smantellate le giovanili, giocatori e staff tecnico liberi di andarsene. C'è chi dice che il declino sia cominciato quando Barone è andato in Italia per seguire la Fiorentina: i Cosmos hanno perso il loro riferimento e l'entusiasmo è evaporato.