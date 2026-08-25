L'unico acuto all'Olimpico. Mastantuono il solo viola a creare qualcosa

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Franco Mastantuono ha provato a lasciare il segno nel suo debutto in Serie A, ma la serata negativa della Fiorentina all’Olimpico ha finito per mettere in secondo piano anche le iniziative del giovane argentino. Il Corriere dello Sport-Stadio sottolinea come il classe 2007, arrivato a Firenze appena diciannove giorni fa, abbia pagato una condizione atletica ancora da affinare. Partito largo a destra, ha inizialmente giocato con il freno a mano tirato, prima di entrare progressivamente in partita. Quando i compagni hanno iniziato a cercarlo, l’ex River Plate ha provato a creare qualcosa, con un paio di dribbling e soprattutto due palloni in profondità per Pellegrino, non sfruttati dal connazionale.

Nella ripresa Mastantuono è rimasto uno dei pochi giocatori viola capaci di tentare qualcosa di diverso. L’unico vero acuto della Fiorentina prima del terzo gol di Malen è arrivato ancora dai suoi piedi: accelerazione sulla destra e fallo di Koné, ammonito per averlo fermato a un passo dall’area. Poi, però, la benzina è finita: "all’ora di gioco il cambio inevitabile con la spia della riserva già accesa". Fuori Mastantuono, dentro Kean sul 3-0 per la Roma. Una delle poche note positive in una serata da dimenticare per la Fiorentina.