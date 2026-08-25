Kean-Como, per Tuttosport si chiude domani: "40 mln ai viola, 5 al giocatore"

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Kean si è promesso al Como e i lariani considerano di chiudere domani la trattativa. I dettagli dell'affare secondo Tuttosport

La trattativa per portare Moise Kean al Como, secondo quanto riferito stamani da Tuttosport, è ormai vicinissima alla conclusione. Il club lariano conta di chiudere già nella giornata di domani, mettendo sul tavolo 40 milioni di euro, bonus compresi, per convincere la Fiorentina a lasciar partire il centravanti. Decisivo per il buon esito dell’operazione sarebbe stato anche Cesc Fabregas, che avrebbe convinto Kean ad accettare il progetto comasco.

Decisiva la volontà di Kean

La svolta è arrivata ieri, quando Kean ha chiesto ufficialmente alla Fiorentina di essere ceduto, chiamandosi di fatto fuori dalla sfida di campionato contro la Roma. Per l’attaccante della Nazionale è pronto un contratto quinquennale da oltre 5 milioni di euro a stagione. Nel frattempo, l’agente Alessandro Lucci è al lavoro per mediare tra i due club e trovare l’intesa definitiva: l’obiettivo è arrivare alla fumata bianca già nelle prossime ore.