Hermoso-Mastantuono, era fallo. Per i quotidiani Marcenaro è stato da 5

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La Fiorentina succube della Roma non ha certo perso solo per un errore arbitrale, ma il giorno dopo la sconfitta dell'Olimpico emerge la svista di Marcenaro sul primo gol giallorosso firmato da Malen. La sanzione che manca è quella relativa alla sbracciata di Hermoso su Mastantuono, genesi dell'azione che ha portato poi al momentaneo 1-0. Ne scrive così il Corriere dello Sport-Stadio, nella sua moviola: "Hermoso appoggia la mano in faccia a Mastantuono, non c’è violenza ma il contatto è netto: anche in Uefa, come in Italia, quel genere di intervento viene sempre considerato falloso. Non se n’è accorto né Marcenaro, né Fabbri (IV), né Abisso (ancora). Come si fa a giustificare con la soglia alta?".

Così invece l'analisi de La Gazzetta dello Sport: "Al 28’ grandi proteste della Fiorentina dopo l’1-0 della Roma segnato da Malen. In effetti l’azione lascia molti dubbi a causa della sospetta manata in faccia di Hermoso a Mastantuono: vero che la soglia in questa stagione si è alzata, ma il fallo poteva essere fischiato". Infine, La Nazione: "C’è un’ombra sulla rete del vantaggio della Roma, perché la manata di Hermoso al volto di Mastantuono è evidente. Anche il Var non lo aiuta. Poi una direzione senza sbalzi e difficoltà". Tutti i quotidiani bocciano l'arbitraggio di Marcenaro con un 5 in pagella.