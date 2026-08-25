Poku prossimo alla Fiorentina. Poi Thorstvedt e le uscite in mediana

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L'esterno del Bayer Leverkusen è vicinissimo alla Fiorentina, che si prepara ad accoglierlo e a sistemare ciò che resta a centrocampo

La Fiorentina si prepara ad accogliere anche Ernest Poku, atteso a Firenze nelle prossime ore per completare gli ultimi passaggi dell’operazione. Secondo La Nazione, l’esterno offensivo potrebbe sottoporsi alle visite mediche già nella giornata di domani, prima di firmare il contratto che lo legherà al club viola. L’arrivo dell’olandese rappresenterà il decimo colpo del mercato estivo e permetterà a Fabio Grosso di avere finalmente un giocatore con caratteristiche più adatte per allargare il gioco e aumentare la pericolosità sulle fasce. Al Bayer Leverkusen circa 23 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto.

Tra Thorstvedt e le uscite

Poi sarà il momento della volata finale del mercato, con particolare attenzione al centrocampo. Il nome in cima alla lista resta quello di Kristian Thorstvedt, per il quale la Fiorentina continua a lavorare in attesa di trovare la soluzione definitiva. Nel frattempo, però, sono diversi i giocatori in bilico: Rolando Mandragora continua ad attirare l’interesse del Genoa, mentre Fabbian e Fagioli non sono considerati completamente al riparo da possibili movimenti in uscita. Potrebbero dunque esserci ancora cambiamenti importanti in mediana, con Paratici e Goretti chiamati a definire gli ultimi incastri prima della chiusura del mercato.