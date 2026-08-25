Kean, non solo il Como. Corriere dello Sport: "Un altro club ha fatto un'offerta migliore"

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Secondo il Corriere dello Sport, un altro club ha fatto alla Fiorentina un'offerta più alta. Kean però ha già l'accordo col Como

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, la situazione tra Moise Kean e il Como è ormai definita sul piano dell’accordo tra il giocatore e il club lariano, ma resta da trovare l’intesa con la Fiorentina. I viola continuano a chiedere una cifra nell’ordine dei 40-45 milioni di euro, bonus compresi, e non hanno intenzione di lasciar partire l’attaccante a condizioni inferiori. Attenzione, però, perché nelle ultime ore si sarebbe inserito anche un altro club, che avrebbe già presentato un’offerta superiore a quella del Como, seppur ancora non ritenuta sufficiente al Viola Park. La Fiorentina, dal canto suo, non ha mai avuto la necessità di cedere Kean, ma davanti a una proposta congrua è pronta a lasciarlo partire. Il giocatore ha sempre lasciato carta bianca alla società, senza porre veti a una possibile cessione.

Il sostituto all'altezza

L’eventuale addio di Kean, però, sarebbe subordinato a una seconda condizione: la Fiorentina vuole avere già in mano il sostituto, possibilmente di valore identico o superiore. Per questo Fabio Paratici sta lavorando da tempo sul dopo-Kean e il nome più caldo resta quello di Beto, attaccante dell’Everton ed ex Udinese. Il direttore sportivo viola ha ribadito che il club non ha bisogno di vendere e che i calciatori partiranno soltanto «se vogliono essere ceduti e alla giusta cifra», aggiungendo che la società è pronta a completare la rosa qualora si presentassero le condizioni giuste. Nel frattempo, Kean ha già trovato l’intesa sull’ingaggio con il Como, ma manca ancora quella tra i due club: la partita, dunque, è tutt’altro che chiusa.