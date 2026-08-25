Kean al Como per 35 mln più bonus, Beto in pole: lo scenario del Corriere Fiorentino

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Secondo il quotidiano locale, domani il Como rilancerà per Kean. Paratici accetterà, ma prima chiuderà per il suo sostituto: ecco i nomi

Il matrimonio tra Moise Kean e il Como sembra ormai destinato a celebrarsi. La sensazione è questa ed è maturata negli ultimi giorni, scrive il Corriere Fiorentino, sottolineando che manca soltanto l’ultimo capitolo, con la cessione che potrebbe diventare realtà già nelle prossime ore. Il rilancio del club lariano non è ancora stato formalizzato, ma dovrebbe arrivare entro domani e sarà decisamente più consistente rispetto alla prima proposta: dai 5 milioni per il prestito più l’obbligo di riscatto fissato a 25 si passerà a un’operazione da 42-43 milioni complessivi, con circa 35 milioni di parte fissa più bonus. Il Como, spinto anche da Fabregas, sembra quindi aver compreso che la Fiorentina non intendeva concedere sconti.

Il sostituto prima dell'ok finale

A questo punto resta da risolvere soprattutto il capitolo sostituto, perché Paratici non darà il via libera a Kean finché non avrà individuato il nuovo centravanti. Il nome in pole resta quello di Beto, attaccante portoghese dell’Everton ed ex Udinese, che al momento precede nelle gerarchie Emegha e Delap, entrambi del Chelsea, mentre più defilato rimane lo svincolato Mauro Icardi. La Fiorentina, dunque, si prepara alla rivoluzione dell'attacco, ma con una condizione precisa: prima di salutare definitivamente il numero 9, Paratici vuole avere in mano un giocatore di valore pari o superiore. Solo allora il trasferimento di Kean al Como potrà essere considerato davvero chiuso.