Zazzaroni sul futuro di Kean: "Il Como se non ha i soldi, li trova"

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Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport-Stadio di oggi, in cui commenta Roma-Fiorentina, Ivan Zazzaroni ha parlato anche del futuro di Moise Kean. Il direttore del quotidiano è ripartito dalla batosta patita dai viola all'Olimpico e si è soffermato brevemente sulla trattativa in corso col Como per l'attaccante della Nazionale: "Questa è una di quelle partite che a otto giorni dalla chiusura del mercato possono mettere in difficoltà presidenti e ds: da una parte c’è la Roma che deve tentare di accontentare Gasperini che le chiede ancora uno sforzo per ottenere un attaccante esterno; dall’altra la Fiorentina che è impegnata a riflettere sul destino di Moise Kean, cercato dal Como che i soldi, se non li ha, li trova.

Dopo uno 0-4 non è semplice privarsi di un attaccante del genere".