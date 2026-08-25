"Una squadra fantasma". La Gazzetta dello Sport va pesante sulla Fiorentina

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La Fiorentina riparte da Roma con una pesante sconfitta e con la sensazione, evidenziata da La Gazzetta dello Sport, di essere ancora "una squadra fantasma", troppo simile a quella della passata stagione. I quattro gol subiti diventano la conseguenza di una superiorità netta dei giallorossi sul piano fisico, tecnico e tattico, con la Roma brava a individuare soprattutto nel centrosinistra viola il punto debole da attaccare con continuità. Il risultato è un 4-0 che riaccende inevitabilmente vecchi fantasmi e impone una riflessione sul reale valore della squadra costruita durante l’estate.

Il problema, secondo la Gazzetta, è anche la difficoltà di mettere insieme così tante facce nuove: "La Fiorentina ha tante facce nuove da sistemare in un unico quadro". Cinque dei nuovi acquisti sono partiti subito titolari, con un reparto offensivo completamente rinnovato e formato da Mastantuono e Atta alle spalle di Pellegrino. Una soluzione che, però, non ha funzionato: i tre "non si trovano mai" e soltanto l’argentino è riuscito a lasciare qualche traccia della propria qualità. Emblematico anche l’ingresso di Kean, destinato ormai alla cessione al Como, che "quando entra sembra il più vivo di tutti". A pochi giorni dal centenario viola, il messaggio finale è quindi chiaro: "questa Fiorentina deve cambiare il suo presente per non ritrovarsi soffocata dalle preoccupazioni".