Aspre critiche per Dragusin: "Un incubo, dorme". Anche un 3,5 in pagella

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Piovono sonore insufficienze, com'è normale che sia, nei giudizi dei quotidiani a proposito di Roma-Fiorentina. Tra i giocatori di Grosso non c'è quasi alcuna nota positiva e si sprecano i commenti negativi su quasi tutti i protagonisti, ma il più criticato della sfida è Radu Dragusin. Passivo su tutti i gol giallorossi, non regge l'urto dell'attacco di Gasperini: "Per il nuovo esordio in A ha trovato gli avversari peggiori: Dybala e Malen lo fanno dannare e bica gli interventi su tutti i gol giallorossi. Un incubo", scrive il Corriere dello Sport, "Come Joao Mario, quando la Roma segna lui guarda: Malen lo manda in cortocircuito, male sul primo e sul secondo gol, dorme su Pisilli", si accoda La Gazzetta dello Sport.

"Prova a resistere", il semplice ed emblematico commento di Tuttosport, a cui si somma quello de La Nazione: "Presenza e posizione e proprio con queste doti disinnesca un’imbucata intelligente per Malen. Ma è solo un lampo in una serata tremendamente complicata per lui e tutta la linea difensiva che se perde il suo riferimento va in tilt. Quando sembra riprendersi arriva la sbavatura grave che genera lal ripartenza da cui nasce il 2-0. Non preciso quando sulla ripartenza del 3-0 giallorosso non accorcia su Malen".

Le pagelle di Dragusin:

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport-Stadio: 3,5

Tuttosport: 5,5

La Nazione: 4.5

FirenzeViola.it: 4,5 (qua le nostre pagelle)