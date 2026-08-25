Grosso, critiche pesanti: "Pericolosamente non pervenuto". Le pagelle

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Fioccano bocciature per Fabio Grosso sulla formazione messa in campo in Roma-Fiorentina. L'allenatore viola viene pizzicato dalla critica sportiva anche per l'atteggiamento della squadra, ma soprattutto per le scelte iniziali: "Debutto horror in A. La Roma fa paura ma la Viola si mette dietro troppo presto. Alcune scelte (Joao Mario a sinistra) non convincono", scrive La Gazzetta dello Sport; "Fiorentina pericolosamente non pervenuta, con cinque nuovi acquisti fatica nella costruzione e in fase offensiva", aggiunge il Corriere dello Sport.

Più netto e preciso, invece, il giudizio de La Nazione: "Le esigenze di mercato sono una cosa (perché allora mettere Kean a gara compromessa?), le altre però, lasciano perplessi. E’ vero che la Roma è squadra fatta e la Viola no. Si aspettava almeno una Fiorentina frizzante, invece il gas è stato tutto giallorosso, soprattutto in verticale. C’è da lavorare senza farsi prendere da fretta e frenesia".

Le pagelle di Grosso:

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport-Stadio: 4

La Nazione: 5

FirenzeViola.it: 5 (leggi qua le nostre pagelle)