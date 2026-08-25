De Rossi spinge per Mandragora. Genoa avanti sull'Ajax per il giocatore

vedi letture

Il Genoa continua a lavorare sul mercato e, secondo Tuttosport, Daniele De Rossi ha indicato con decisione Rolando Mandragora come rinforzo ideale per la mediana rossoblù. Il tecnico spinge per riabbracciare il centrocampista della Fiorentina, individuato come profilo utile per dare esperienza e solidità al reparto. Il giocatore è in uscita dal club viola e sul suo conto c'è anche l'interesse dell'Ajax.

L’interesse del Genoa potrebbe però concretizzarsi nei prossimi giorni, con Mandragora che resta uno dei giocatori viola in bilico in questa fase finale del mercato. De Rossi, dal canto suo, vorrebbe averlo a disposizione per completare il centrocampo e la dirigenza rossoblù è al lavoro per provare ad accontentarlo. Tuttosport segnala inoltre che il Genoa pensa anche a Stephan El Shaarawy, al quale è stato proposto un contratto biennale.