Viola deludente a Roma, La Nazione: "Con o senza il suo nove, così è troppo poco"

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"Troppa Roma e troppo poca Fiorentina". È il titolo perfetto per descrivere il debutto da incubo della squadra di Grosso, travolta 4-0 all’Olimpico. La Nazione mette inevitabilmente sotto la lente d'ingrandimento anche il caso Kean e l’assenza iniziale del centravanti, con Pellegrino schierato titolare e Mastantuono al posto di Gudmundsson. Una Fiorentina che ha faticato terribilmente a costruire gioco e soprattutto a creare pericoli, mentre la Roma ha imposto subito ritmo, pressing e aggressività. Dopo il miracolo di De Gea su Mora, Malen ha sbloccato il risultato su assist di Dybala, indirizzando una partita nella quale i viola sono apparsi incapaci di reagire.

Nella ripresa la Roma ha continuato a dominare e Malen ha completato la tripletta, sempre sfruttando gli assist e le giocate di Dybala. Solo a quel punto Grosso ha mandato in campo Kean, togliendo Mastantuono, e inserito Fagioli per Oulai. Moise ha provato a dare profondità e si è fatto vedere con qualche iniziativa, ma lo svantaggio era ormai troppo pesante per cambiare l’inerzia della gara. Nel finale è arrivato anche il 4-0 di Pisilli, a certificare una serata da dimenticare. Il dubbio sul peso dell’assenza iniziale di Kean resta, ma una cosa è certa: la Fiorentina ha mostrato troppo poco, con o senza il suo centravanti.