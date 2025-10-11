Under21, le pagelle di Ndour: prestazione più che sufficiente contro la Svezia

© foto di Federico De Luca 2025
Nel tardo pomeriggio di ieri l'Italia Under21 ha battuto 4-0 all'Orogel Stadium di Cesena i apri età della Svezia in un match valido per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria. Tra i viola convocati dal C.T. Baldini è sceso in campo solamente Cher Ndour, solo panchina invece per Martinelli e Fortini. L'ex Psg ha giocato 83 minuti, non ha segnato ma si è fatto apprezzare per una prestazione solida e vivace. I quotidiani sportivi oggi in edicola infatti lo premiano con la piena sufficienza e addirittura un 7 da parte di TuttoSport. I gol degli azzurrini sono stati segnati da Pisilli (doppietta), Camarda, e l'ex viola Berti. Di seguito le pagelle di Ndour:

I VOTI DI CHER NDOUR
La Gazzetta dello Sport: 6,5
Corriere dello Sport: 6,5
TuttoSport: 7