Dagli inviati

Compagnoni deluso dalla Fiorentina: "Squadra strana. Manca di leadership"

Oggi alle 17:20Primo Piano
di Redazione FV
fonte da Trento, Lorenzo Marucci

Intercettato al Festival dello Sport di Trento, il giornalista e telecronista Maurizio Compagnoni ha detto la sua anche sulla partenza flop della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni in merito: "La Fiorentina è la grande delusione e peraltro ora ha un calendario terribile. È una squadra strana perché i giocatori presi sono bravi ma si incastrano male tra loro. Inoltre mi sembra che la rosa pecchi di leadership. Secondo me a gennaio la squadra deve cercare 1-2 giocatori più di personalità. Detto ciò tutti si sarebbero aspettati di più da Pioli. Adesso ci sono 2-3 gare durissime, poi penso che la squadra non possa che migliorare". 