Basta difesa a tre, basta Gudmundsson, basta due prime punte. La Fiorentina deve rilanciare Fagioli e puntare su Fazzini alle spalle di Kean. Pradè e un futuro con tanti interrogativi

vedi letture

Per Commisso sono tutti intoccabili. E' lui il Presidente, è lui che decide. Queste sono le regole del gioco. E' anche lui che ha messo 92 milioni nell'ultimo mercato. Soldi di cui sul campo si vede poca traccia. Ma se a Commisso va bene così è inutile insistere. Ho sempre scritto e detto che la proprietà non deve farsi dettare dalla Curva le strategie aziendali. Non cambio idea. Ma se scegli di non accontentare le loro richieste almeno dovresti spiegare loro il perché di questa fiducia cieca. Mi sorprende anche l'atteggiamento di Pradè. Lo considero un buon professionista ma penso anche che sia arrivato alla fine di un percorso. Nel calcio di oggi non basta essere amico di alcuni procuratori. I talenti una società forte come quella viola deve andarli a scoprire da sola. Arrivando prima dei soliti procuratorio. Lui sa bene che Commisso non licenzia mai nessuno. Magari potrebbe fare un passo indietro per consentire al Presidente di valutare senza ascoltare il cuore ma la testa. Di sicuro visto che presto arriverà il mercato invernale la Fiorentina deve avere un direttore sportivo con pieni poteri.

Cosa non vorrei più vedere in campo

Detto questo mi aspetto molto di più da Stefano Pioli. E' arrivato il momento delle scelte. Scelte nette. Continuo a credere nel tecnico viola. Però vi dico cosa non vorrei vedere in campo nelle prossime partite. Partiamo dalla difesa a tre. L'esperimento è fallito. Continuiamo a prendere gol per errori dei centrali. E non abbiamo un leader capace di far partire il gioco. Pablo Mari, il più adatto a questo modulo, + un giocatore normale. Meglio tornare a quattro e guadagnare un centrocampista. Anche perché Dodò e Gosens in versione più avanzata non incidono.

Non vorrei più vedere per qualche partita Gud titolare. La sua indolenza è irritante. Non dribbla, non inventa, non copre. Il nulla insomma. Per qualche gara può accomodarsi in panchina. Non vorrei neppure più vedere le due prime punte. Kean deve stare da solo. O lui o Piccoli. Quindi, per il momento, sicuramente lui. Con due prima punte perdiamo pericolosità.

Rilanciare Fagioli e Fazzini titolarissimo

Credo che sia basilare ritrovare qualità. Quindi credo che sia necessario rilanciare a tempo pieno Fagioli. Lo capisco che il giocatore è problematico. Ma non ci sono alternative. La Fiorentina deve ritrovare il vero Fagioli. Ne ha un bisogno vitale. Quindi titolare indiscutibile per le prossime tre gare contro grandi avversarie. E titolare nel suo ruolo, quello di mezzala. Basta imprigionarsi dentro esigenze di costruzione di gioco. Va liberato il suo talento. Deve ritrovare il sorriso giocando il calcio che ama. Titolare Fagioli, titolarissimo Fazzini. Lo vedo alle spalle di Kean. Avete visto con che facilità ha liberato Moise con un tocco in verticale? Tra i due c'é un'alchimia naturale che va cavalcata. Fazzini può portare gol e assist. Quelli che stiamo aspettando inutilmente da Gud. Vorrei rivedere titolare anche Comuzzo. Sesta bene è il nostro difensore più forte. E ora dopo un mese a combattere con un fastidioso virus fortunatamente sta molto bene.