Kean e Retegui, l'Italia si affida alla coppia gol lanciata da Gattuso

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra su Mateo Retegui e Moise Kean. I due centravanti dell'Italia sono la principale speranza azzurra in zona gol per cercare di battere l'Estonia e superare la Norvegia per ottenere per il pass diretto per la qualificazione ai mondiali americani in programma la prossima estate. La scelta di puntare su questa coppia è stata tutta di Gennaro Gattuso, il C.T. azzurro ha optato fin da subito per il doppio centravanti e i due bomber non l'hanno deluso. Se Kean e Retegui servono alla nazionale, anche la nazionale serve a Kean e Retegui. In questo avvio di stagione il miglior marcatore e il vice capocannoniere della scorsa Serie A si stanno togliendo le maggiori soddisfazioni proprio con la maglia dell'Italia.

L'ex Juventus ha segnato solo un gol in Serie A e la sua Fiorentina è quartultima in campionato con appena 3 punti totalizzati in sei partite. Pochi gol, tre, anche per l'ex Atalanta in Arabia Saudita. L'unica consolazione per Retegui è che il suo Al Qadsiah è secondo in campionato dietro all'Al-Hilal di Inzaghi. La speranza per entrambi è di continuare a segnare e fare assist con la maglia azzurra in questi due impegni, sia per dare una mano all'Italia sia per rilanciarsi con i rispettivi club i appartenenza.