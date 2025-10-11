La rabbia del capitano dell'Islanda Haraldsson: "Da tempo non mi sentivo così"

vedi letture

Albert Gudmundsson è stato grande protagonista della partita tra Islanda e Ucraina giocata ieri, ma non è bastato alla sua Nazionale per evitare una sconfitta che ha fatto male per 5-3 in casa con due gol degli avversari arrivati nei minuti finali dopo che proprio Gudmundsson con una doppietta aveva pareggiato da 1-3 a 3-3. Intervistato dai media presenti tra cui Visir.is, il capitano Hakon Arnar Haraldsson non ha nascosto tutta la sua delusione e ha confessato: "Era da molto tempo che non mi sentivo così arrabbiato e frustrato dopo una partita. Oggi sono successe cose incredibili. Sono incredibilmente deluso ed è incredibile come abbiamo perso questa partita, 3-5. Dovremo riguardare la partita e vedere cosa è andato storto, ma ci sono stati molti errori individuali che dobbiamo evitare. A loro è andato tutto alla perfezione. Non mi è mai capitato niente del genere".

Haraldsson commenta il gol di Gudmundsson arrivato su suo assist: "Siamo usciti pazzi nel secondo tempo e abbiamo segnato due gol. Forse ci siamo lasciati trasportare dall'entusiasmo, dimenticandoci di semplificare le cose, volevamo solo correre verso di loro, segnare il quarto gol e vincere la partita. Forse avremmo dovuto prendercela comoda e giocare la nostra partita. Sono anche responsabile. Avrei potuto tenere meglio la palla molte volte. Ho provato i passaggi lunghi, ma è così che vanno le cose".