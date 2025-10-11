Franchi, lavori in ritardo: non c'è certezza sul fine cantiere

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si concentra sul cronoprogramma dei lavori allo stadio Artemio Franchi. Un restyling di cui ancora non si vede e non si conosce la fine. L'unica data certa per adesso è quella dell'inizio dei lavori, con la prima gru che è arrivata a Campo di Marte il 20 febbraio 2024. Le stime fatte in precedenza dalla Sindaca Funaro, chiusura dei cantieri per il 2029, sono ormai vecchie e adesso, oltre a 55 milioni di Euro, c'è bisogno pure di un nuovo cronoprogramma. Gestione dei lavori che è diventata anche oggetto di forte critica da parte della Curva Fiesole con i due striscioni: "Per la sosta delle Nazionali veniamo tutti a fare da manovali!" e Per la sosta delle Nazionali veniamo tutti a fare da manovali!".

C'è poi la società Fiorentina che per bocca del suo direttore generale Alessandro Ferrari ha più volte espresso il suo disappunto. L'obiettivo iniziale di Commisso, bocciato a più riprese dalla Soprintendenza, era quello di costruire uno stadio privato. Il tycoon italo-americano ha comunque sottolineato di essere disposto anche ad intervenire economicamente per concludere i lavori tramite il project financing. Per adesso nessun passo in avanti neanche in questa direzione, la sensazione è che le risposte debbano arrivare soprattutto da Palazzo vecchio.