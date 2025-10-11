Arrigo Sacchi: "Imperdonabile non andare al mondiale. Kean-Retegui? Coppia ben assortita"

vedi letture

L'ex allenatore del Milan e Commissario Tecnico della nazionale Arrigo Sacchi ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha analizzato le tematiche più attuali di casa Italia nel giorno del match contro l'Estonia valido per le qualificazioni ai mondiali americani in programma la prossima estate: "Lo dico subito così chiarisco bene il mio pensiero: non voglio nemmeno immaginare che l’Italia non possa qualificarsi per il Mondiale. Dopo le due delusioni consecutive patite nel 2018 e nel 2022, sarebbe imperdonabile non partecipare. E comunque, lo aggiungo per spiegarmi ancora meglio, sono convinto che gli azzurri di Gattuso ce la faranno".

Con molta probabilità, se riusciremo a vincerle tutte, andremo a giocarci la qualificazione allo spareggio

"E allora? A me non interessa come ci arriviamo, al Mondiale. Mi interessa arrivarci. Perché non parteciparvi per la terza volta consecutiva sarebbe una botta tremenda per tutto il movimento. La Nazionale è la punta dell’iceberg. Se funzionano gli azzurri, tutti ne trarranno giovamento, a cominciare dai club che non sempre hanno dimostrato un grande interesse per la Nazionale. E qui parlo di cose vissute sulla mia pelle: quante volte ci sono state società che hanno messo i bastoni fra le ruote all’Italia? Nel nostro Paese dobbiamo imparare a fare sistema, dobbiamo lavorare uniti e non pensare soltanto agli interessi personali".

C’è qualche giocatore azzurro al quale affida di più le sue speranze?

"Io ragiono in termini di collettivo, perché il calcio si gioca in undici. Se l’Italia è una squadra, possiamo stare tranquilli. E comunque la coppia Kean-Retegui mi sembra ben assortita. Adesso, però, che ci facciano divertire e che ci portino al Mondiale perché un’altra eliminazione non la sopporterei".