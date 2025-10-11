Femminile, alle 17:30 al Viola Park arriva l'Inter: obiettivo riscatto
FirenzeViola.it
La Nazione oggi in edicola si concentra anche sulla Fiorentina femminile che oggi pomeriggio sarà impegnata contro l'Inter in un match valido per la seconda giornata di campionato. Al Viola Park, calcio d'inizio alle ore 17:30, la formazione di Pinones Arce farà il suo debutto casalingo e avrà voglia di ripartire subito dopo la sconfitta per 1-0 nel primo turno subita contro il Napoli. Assenti le infortunate Filangeri e Curmark, la speranza del tecnico svedese è quella di recuperare le acciaccate Bonfantini, Catena e Hurtig. In campo con un solo obiettivo: riscattare il ko di Napoli e portare a casa i primi tre punti della stagione.
Pubblicità
Rassegna stampa
Le più lette
1 Gud lancia segnali di ripresa, doppietta in nazionale nonostante il k.o. con l’Ucraina. Ma ora la continuità serve in viola
Copertina
FirenzeViolaFiorentina, 8 punti buttati da situazioni di vantaggio: "merito" anche dello scarso apporto dei subentranti
Luca CalamaiBasta difesa a tre, basta Gudmundsson, basta due prime punte. La Fiorentina deve rilanciare Fagioli e puntare su Fazzini alle spalle di Kean. Pradè e un futuro con tanti interrogativi
Stefano PrizioIl sogno Champions e una realtà che si chiama salvezza, ma per Rocco è tutto "ok ok ok"
Lorenzo Di BenedettoLa situazione è preoccupante, e non poco. La Fiorentina è prigioniera del suo stesso sistema di gioco e cambiare sarà impossibile. Non pensare a neanche un esterno d'attacco è stato un errore enorme. E adesso Pioli dimostri di valere 9 milioni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com