Femminile, alle 17:30 al Viola Park arriva l'Inter: obiettivo riscatto

Femminile, alle 17:30 al Viola Park arriva l'Inter: obiettivo riscattoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 12:15Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione oggi in edicola si concentra anche sulla Fiorentina femminile che oggi pomeriggio sarà impegnata contro l'Inter in un match valido per la seconda giornata di campionato. Al Viola Park, calcio d'inizio alle ore 17:30, la formazione di Pinones Arce farà il suo debutto casalingo e avrà voglia di ripartire subito dopo la sconfitta per 1-0 nel primo turno subita contro il Napoli. Assenti le infortunate Filangeri e Curmark, la speranza del tecnico svedese è quella di recuperare le acciaccate Bonfantini, Catena e Hurtig. In campo con un solo obiettivo: riscattare il ko di Napoli e portare a casa i primi tre punti della stagione.