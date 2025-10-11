Classe e giocate, sulla trequarti la Fiorentina può contare sulla rivelazione Fazzini

Con Gudmundsson, Fagioli, Dodo e Gosens che non riescono a brillare, in questo periodo buio la Fiorentina deve riuscire ad aggrapparsi ad una fonte di luce. Al momento il giocatore che in casa gigliata sta accendendo una fiammella di speranza si chiama Jacopo Fazzini. L’ex Empoli sta superando il problema fisico rimediato con la Roma e pare recuperabile per la sfida di domenica prossima con il Milan. Una buonissima notizia visto che il classe 2003 sembra essere uno dei pochi con il suo dinamismo e la sua leggerezza a riuscire a giocare con spensieratezza. Come scrive questa mattina in edicola La Repubblica (Firenze) Fazzini è partito indietro nelle gerarchie, come alternativa di lusso a Gudmundsson, ma si è già preso il posto da titolare.

Più a discapito di Fagioli che di Gudmundsson in realtà per adesso. Pioli infatti lo sta utilizzando soprattutto come mezzala offensiva che in fase offensiva si trasforma in un secondo trequartista accanto all'islandese. Dopo il salto di qualità passando dall'Empoli alla Fiorentina, il prossimo step di Fazzini è quello di puntare alla maglia azzurra. Tutto dipende dalle sue prestazioni con i viola e per adesso sembrano incoraggianti.