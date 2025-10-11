Qui Italia, contro l'Estonia con un 4-4-2 offensivo: davanti la coppia Retegui-Kean
Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla probabile formazione dell'Italia in vista del match di questa sera a Tallin contro l'Estonia. Gattuso dovrebbe optare per un 4-4-2 super offensivo con la coppia Retegui-Kean davanti supportata dalla presenza, sul campetto in partenza sull'out di sinistra, di Raspadori. L'ex attaccante del Napoli prederà il posto dell'infortunato Zaccagni. Dalla sua parte il classe 2000 tenderà ad accentrarsi per sfruttare al meglio sia le sue caratteristiche che quelle di Dimarco.
Sulla fascia destra invece giocherà Spinazzola, al momento in vantaggio su Cambiaso. I due mediani saranno invece Tonali e Barella, mentre dietro ci saranno Calafiori e Bastoni centrali con Dimarco a sinistra e Di Lorenzo a destra. Ovviamente in porta il nuovo estremo difensore del Manchester City Donnarumma.
