Altro ko per il Milan? Si parla di lesione muscolare per Saelemaekers

Altro ko per il Milan? Si parla di lesione muscolare per SaelemaekersFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:20Primo Piano
di Redazione FV

Nuovo forfait in vista della Fiorentina per il Milan? Il portale belga HLN.be riporta l'infortunio per Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, dopo il pareggio per 0-0 raccolto dai Diavoli Rossi contro la Macedonia del Nord ieri sera. Saelemaekers è stato sostituito dopo un'ora per un problema fisico che potrebbe non essere così leggero: dal Belgio parlano di una lesione muscolare. In ogni caso, il calciatore farà già ritorno a Milano per essere valutato a Milanello con ulteriori controlli, di sicuro la sua presenza per la partita di domenica prossima a San Siro è quantomeno in dubbio.