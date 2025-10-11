Viviano: "Cristiano Ronaldo nella Fiorentina di Pioli non giocherebbe"

Intervenuto su TvPlay, l'ex portiere e tifoso della Fiorentina Emiliano Viviano si è soffermato sulla possibilità di rivedere in Italia Cristiano Ronaldo, attualmente all'Al-Nassr in Arabia Saudita: "Dove giocherebbe attualmente CR7? Sono convinto che farebbe il titolare in Juventus, Milan, Roma, Atalanta, Lazio e Bologna.

All'Inter e al Napoli assolutamente no. Ma neanche nella Fiorentina di Stefano Pioli: ma davvero lo vedreste a fare la guerra al posto di Moise Kean? Cristiano Ronaldo non sarebbe titolare alla Fiorentina, anche se il problema sarebbe un altro - ha aggiunto Viviano. Ritroverebbe anche un tecnico che ha già avuto, il vero ostacolo ad un eventuale passaggio a Firenze è che il giocatore stesso non metterebbe il club tra le sue priorità, non credo che andrebbe alla Fiorentina”.