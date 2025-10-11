La Fiorentina Femminile ribalta l'Inter poi arriva la beffa nel recupero: finisce 2-2
FirenzeViola.it
La Fiorentina Femminile viene beffata nel finale della partita al Viola Park contro l'Inter mancando ancora la vittoria: 2-2 il risultato arrivato nel recupero dopo che alle viola è stato annullato il gol del 3-1 che avrebbe chiuso la gara.
Il primo tempo si chiude sull'1-1, maturato nel finale: il gol per la squadra di GianPiero Piovani è arrivato infatti al 41', ad opera di Polli, ma le viola sono brave a reagire e nel primo minuto di recupero la Snerle perviene al pareggio su assist di Omarsdottir. Proprio Omarsdottir sigla il gol del sorpasso al 49'. Al 79' arriva anche il tris di Janogy ma il gol viene annullato dal Var. E nel recupero arriva la beffa con il gol dell'Inter ad opera di Santi.
