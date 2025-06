Fiorentina, ecco Viti: il gigante di 190 cm arriva dal Nizza in prestito con diritto

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra sul terzo colpo di mercato dell'estate della Fiorentina, Mattia Viti. Dopo Edin Dzeko e Jacopo Fazzini, ecco quindi anche il centrale classe 2002. L'ultima stagione Viti l'ha giocata nell'Empoli, proprio con Fazzini, ma in viola arriva in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 5 milioni dal Nizza. Un acquisto che, rimanendo sulla scia della mezzala massese, porta a Firenze un altro calciatore giovane e italiano, anzi toscano addirittura. Una filosofia che piace a Rocco Commisso.

Una trattativa velocissima quella tra i viola, il Nizza e il giocatore, che porterà Viti a legarsi al club gigliato, se verrà riscattato fino al 2030, mentre il Nizza ha voluto inserire una clausola sulla futura rivendita intorno al 10%. La scelta di Viti è stata avallata a pieno da Stefano Pioli direttamente dall'Arabia Saudita. Nonostante sia lontano è lui il grande regista di questo avvio di mercato gigliato. Rimanendo sul reparto difensivo, vista l'abbondanza, adesso arriverà il momento delle uscite. I due indiziati principali a lasciare Firenze sono i due argentini Moreno e Valentini che potrebbero andare (tornare per quanto riguarda l'ex Boca) in prestito secco a Verona.