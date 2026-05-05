Una Fiorentina remissiva, RepFi: "Ora una settimana di passione"

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Questa mattina la Repubblica (ediz. Firenze) scrive di prestazione inaccettabile da parte della Fiorentina a Roma. Questo per l'atteggiamento passivo e remissivo mostrato fin dai primi minuti. E perché dopo sette risultati utili consecutivi e un cambiamento vistoso sotto tutti i punti di vista il pesante rovescio sa di ritorno indietro a quella squadra fragile del 2025 e non a quella compatta del nuovo anno, autrice della risalita in campionato. La Fiorentina viene spazzata via dalla Roma, perde 4-0 all'Olimpico e torna dalla Capitale annichilita. E di buono nel lunedì di campionato c'è solo la classifica.

La sconfitta della Cremonese con la Lazio lascia i grigiorossi a nove punti di distanza dalla Fiorentina. Poco fraseggio, tanti inutili lanci lunghi, ritardo su ogni pallone e condizione deficitaria di tanti interpreti, Gudmundsson in primis. Adesso una settimana di passione, prima di Fiorentina-Genoa di domenica. Una partita che potrà consegnare l'aritmetica salvezza in caso di risultato positivo - basta anche un punto - e che potrà finalmente chiudere una stagione pessima.