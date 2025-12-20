Una delegazione di tifosi a Losanna è andata alla casa dove visse Antognoni
Il Corriere Fiorentino spiega in che modo è maturata la decisione della Curva Fiesole di scioperare 20 minuti dal tifo in Fiorentina-Udinese domani. Una decisione ponderata e presa in nottata mentre in tanti riprendevano la via di casa a Losanna, dopo l'ennesima brutta figura della squadra viola, comunicata poi ieri mattina sui canali social della curva. Ma attenzione: la protesta non riguarderà soltanto la parte più calda del tifo ma viene invitato tutto lo stadio a disertare l'inizio della partita.
Il quotidiano poi racconta come a Losanna una delegazione di tifosi sia andata a fare visita alla casa dove Giancarlo Antognoni ha vissuto ai tempi della militanza in Svizzera, un modo per riscoprire i valori del passato.
