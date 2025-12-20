Curva Fiesole in sciopero 20'. La Nazione: "Un assaggio già a Losanna"
L'edizione odierna de La Nazione parla della scelta della Curva Fiesole di restare fuori dallo stadio i primi 20 minuti di Fiorentina-Udinese in programma domani al Franchi. "Firenze non ne può più", scrive il quotidiano che spiega come già nel giovedì di coppa i tifosi hanno dato un assaggio di quel che attende giocatori e allenatore nelle prossime partite: cori, striscioni, fumogeni e petardi. Uno dei quali è esploso quando i calciatori sono andati a chiedere scusa a fine partita.
Ieri la Curva ha annunciato lo sciopero del tifo per 20 minuti, un messaggio duro che anticipa un clima che al Franchi non si preannuncia sereno. Alla fine sugli spalti saranno circa 20mila i tifosi presenti, in attesa di una reazione della squadra di Vanoli.
