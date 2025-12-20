Che fine ha fatto il Vanolismo? La dichiarazione sulla "doccia" non era vera

Il Vanolismo è stato spazzato via dal vento, dai risultati e da una situazione molto più grave di quanto l'allenatore si sarebbe aspettato. Come sottolinea il Corriere Fiorentino oggi in edicola, basta andare a vedere la prima conferenza stampa e le ultime dichiarazioni dopo la sconfitta con il Losanna per capire come Vanoli sia stato stritolato dall'ambiente del Viola Park. In Svizzera dopo l'ennesima sconfitta stagionale alle telecamere l'ex allenatore del Torino ha giustificato il ritardo alle interviste con il fatto di essersi fatto una doccia, ma il quotidiano scrive che non è vero: la realtà è che era andato in scena un altro confronto con dirigenti e calciatori e lo stesso ufficio stampa gli aveva consigliato di dire la verità.

Un consiglio ignorato da Vanoli che è incappato in un altro scivolone.

