Plusvalenza Mandragora, cosa rischia l'Udinese? Probabile multa

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna sulla decisione del Tribunale Federale Nazionale di deferire l'Udinese e i suoi dirigenti Campoccia e Collavino in merito alla plusvalenza di Rolando Mandragora nell'operazione che nel luglio 2018 il club friulano ha fatto con la Juventus. Cosa rischia l'Udinese? La rosea spiega che una penalizzazione in campionato è scongiurata, molto più facile invece che arrivi una multa per il club e l'inibizione per i due dirigenti.

A differenza della Juventus, qui si tratta di una singola operazione e la sanzione per la violazione degli articoli 4 (lealtà, correttezza e probità) e 31 (illecito amministrativo) del Codice di Giustizia sportiva si dovrebbe limitare all’ammenda, che sarebbe obbligata in caso di patteggiamento come accadde per la Juventus.

